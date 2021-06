Po předchozí hádce ji v kuchyni bytu údajně prudce odstrčil na dveře se skleněnou výplní. Žena si zakryla obličej rukou. Následovalo rozbití skla a pořezání předloktí.

Žaloba tvrdí, že muž pak družce na zemi sedl na břicho a dal jí několik facek, následovaly dva kopy do zad a úder hlavou o zem. Pak prý zazněly výhrůžky, že pokud někomu něco řekne, provede jí ještě horší věci. Takto celý incident, který se stal v červnu předloňského roku v domě v Bohumínské ulici v Ostravě, popsala při výslechu žena.

Muž ale její verzi u soudu odmítl. „Ano, hádali jsme se. Byli jsme už pohádaní několik dnů. Když jsem toho dne přišel domů, chtěl jsem jen oběd. Neměla uvařeno, doma byl bordel. Hádali jsme se. Byla pyskatá. Pak vzala nůž a ohrožovala mě. Já ji varoval,“ uvedl Pavel Č. s tím, že družku v rámci obrany svalil na zem a dal jí dvě facky.

„Chtěl jsem z bytu odejít, ona se ale postavila a odmítla mě pustit. Pak vzala reprobednu a hodila ji po mně. Pořád se stavěla přede mě a chtěla se handrkovat. Zdálo se mi, že mi chtěla lisknout. U ní to bylo běžné. Pak ve vzteku praštila rukou do skla dveří, které rozbila. Ty padající střepy mě pořezaly na ruce,“ řekl muž.

Soud nyní musí rozhodnout, kdo má pravdu. Oba aktéři tvrdí něco jiného. Podle znaleckých posudků mohla zranění družky vzniknout oběma popsanými způsoby. Před příjezdem policie bylo místo činu navíc částečně uklizené. Hlavní líčení ve středu pokračuje výslechy svědků. Zda padne rozsudek, není jasné.

Kopance

Minulý týden řešil ostravský krajský soud jiný případ, kdy mělo dojít k napadení těhotné ženy. Obžalovaným byl dvaatřicetiletý Daniel L. z Ostravy.

Vloni v listopadu na zastávce v Ostravě-Přívoze zaútočil na svou přítelkyni (35 let), s níž čekal dítě. Žalobce tvrdí, že ji kopal do břicha i dalších částí těla. Žena, která v té době byla v osmém měsíci těhotenství, se s ním zhruba měsíc před incidentem rozešla. Muž se s tím nedokázal smířit. Soud mu vyměřil sedm let žaláře.