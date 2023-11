„Obžalovaného soud uznal vinným a odsoudil ho ke třem letům nepodmíněně do věznice s ostrahou. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal,“ informovala o výsledku mluvčí třebíčského soudu Jaroslava Valášková.

Neobvyklým případem se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně. Manželka a její dcera se po Michalu S. domáhali odškodného. Soud jim ale peníze nepřiznal a odkázal je na řízení ve věcech občanskoprávních.

Muž z Třebíče měl unést dítě a prodávat manželku na sex jiným mužům

Podle rozhodnutí soudu Michal S. svou manželku po delší dobu fyzicky i psychicky týrat, vulgárně jí nadával, ponižoval, mlátil pěstmi, a to i v době, kdy byla těhotná. Žena u soudu vypověděla, že v té době hodně pila alkohol a na mnoho věcí si nepamatuje.

Jednou skončila v nemocnici s rozbitou hlavou. Nedokázala ale říct, jestli si to udělala sama, nebo manžel. „Vůbec nevím, jak se mi to stalo. Podle jedné verze jsem v opilosti upadla na záchodovou mísu, podle druhé bylo příčinou pádu napadení ze strany manžela,“ řekla u soudu poškozená.

Potvrdila ale, že ji manžel nutil, aby prodávala své tělo. Klienty jí většinou sháněl sám. Za jednu soulož si účtoval 1500 korun. Podle ženy to bylo několikrát do týdne.

Obvinění popírá

Michal S. u soudu vše popřel. „Cítím se nevinen. Nic z toho není pravda. Moje žena je alkoholička. Neříkám, že jsem jí někdy nedal facku, ale nikdy jsem ji netýral. Záleželo mi na ní. Snažil jsem se ji chránit před alkoholem, po němž vždy měla vážné problémy,“ řekl soudu obžalovaný Michal S. z Třebíčska.

Soud přečetl pouze svědecké výpovědi rodičů poškozené a jejich známých, kteří uvedli, že se jim žena svěřila s tím, že ji manžel fyzicky ubližoval.

Michal S. byl navíc uznán vinným z únosu nezletilého dítěte s duševní poruchou, které bylo jiné ženy a on je považoval mylně za své. Podle jeho manželky je totiž neplodný, což vyšlo najevo z testu jeho spermií. Dítě soud určil do předběžné péče konkrétním pěstounům, ale Michal S. se svévolně rozhodl, že se o něj bude starat on.