„U jednoho ze stánků pak své jednání zopakoval. V okamžiku, kdy se k němu přibližoval strážník, úkryt opustil, dojel ke strážníkovi zezadu a při jeho otočení mu opakovaně plivl do obličeje,“ popsal situaci mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů a dodal: „Na základě vzniklé situace a s přihlédnutím k možnému epidemiologickému riziku byl všem hlídkám situovaným v okolí nahlášen popis bruslaře.“

Muže odpovídajícího popisu se po několika minutách podařilo zadržet u Památníku Rudé armády v Komenského sadech v Moravské Ostravě. Čeká ho přestupkové řízení. „Uvedený zákrok prokázal jednak vysokou schopnost koordinace sil a prostředků Městské policie Ostrava, jakož i schopnost strážníků ihned zareagovat na vzniklou situaci, pátrat po pachateli a tohoto následně i zadržet,“ uzavřel Machů.

Plivání po lidech patří bohužel mezi poměrně časté reakce těch, kteří nedokáží udržet nervy na uzdě. Během jarní vlny coronavirové pandemie to předvedl zákazník v prodejně v Ostravě-Zábřehu. Nelíbilo se mu, že by se do obchodu mělo vstupovat jednotlivě. Prodavačce, která jej o to požádala, začala nadávat a vyhrožovat jí. Poté si sundal roušku a začal kolem sebe plivat. Zasahovat museli strážníci.