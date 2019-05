Informaci v neděli potvrdili jihomoravští policisté. „Po ženě jsme pátrali od pátečního rána na základě telefonátu její matky, která dceru pohřešovala,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

V souvislosti s pátráním vyslechli kriminalisté hned několik lidí. Ve výpovědi manžela zmizelé narazili na několik nesrovnalostí. „Muž se nakonec v dalším výslechu přiznal, že svou manželku ve čtvrtek večer po slovní rozepři zavraždil,“ přiblížil Malášek.



Tělo oběti její manžel poté zakopal poblíž města na poli. „Kriminalistům označil i místo, kde tělo zavražděné manželky zakopal. Policisté mu sdělili podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ řekl Malášek. V neděli odpoledne podali policisté soudci podnět, aby poslal muže do vazby. „Rozhodnout by měl v pondělí,“ dodal Malášek.



Informace vyvolala krátce po zveřejnění bouřlivé reakce na facebookových stránkách Hodonínského deníku Rovnost. „Policie se v Kyjově v poslední době vůbec nenudí. Hrůza!“ vyjádřila se například Jitka Prčíková.

Lucie Horáčková zase zauvažovala, proč policisté muže z domu nevykázali, když už tam údajně měli domácí násilí v dřívějšku řešit. „Nechápu, proč ho nevykázali. Co ještě chtěli za důkaz? Ono až se něco stane, tak až potom se něco řeší. Měli by se nad těmi stupidními zákony už zamyslet,“ napsala Horáčková.Podle brněnského psychologa Jiřího Brančíka hraje u podobných případů roli, jakým člověkem vrah je. „Pokud to byl člověk ne moc vysoké úrovně, který navíc holduje alkoholu, pak je jasné, že bude reagovat jinak než člověk s vyšším IQ, který přehlédl splátku pojištění,“ řekl.Na Kyjovsku přitom v poslední době nejde o jedinou vraždu, jejíž obětí se stala vdaná žena. Před necelými dvěma lety kriminalisté uzavřeli tragédii, která se stala v Nechvalíně, vesnici, která leží jen osm kilometrů od Kyjova. Pohřešovanou matku dvou dětí tam údajně zabil její manžel. Ten v březnu 2017, dva roky po jejím zmizení, spáchal sebevraždu skokem pod vlak.O Kyjovu se v poslední době mluví ještě s jedním případem. A tím je varna drog, kterou se detektivům z Národní protidrogové centrály podařilo odhalit v Komenského ulici na konci letošního dubna. Z jejich výroby a distribuce policisté obvinili hned pět lidí.