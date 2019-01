Muž ze Sokolova kradl v Kolíně, instantní polévky za "pár" korun

Supermarket Billa si od nenechavých zlodějů jen tak neodpočine. Muž ze Sokolova se vydal do obchodu v kolínském Futurumu. Tam se zaměřil na instantní polévky v hodnotě necelých dvanáct korun. A to se mu vskutku nevyplatilo. Poté co jej zaměstnanci Billy zadrželi, vytočili telefonickou linku 156.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tereza Černá

„Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku,“ uvedla mluvčí Helena Honkiszová za Městskou policii Kolín. Strážníci odhalili muže ze Sokolova. „Na místo se dostavila hlídka městské policie, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Sokolov naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ukryl pod oděv dvě instantní polévky v celkové hodnotě 11,80 Kč prošel pokladní zónou bez zaplacení zboží," dodala mluvčí. Nákup polívek za „pět prstů“ vyšel muže ze Sokolova více jak na 12 korun. „Muž se k přestupku proti majetku strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou,“ poznamenala Helena Honkiszová. Případ krádeže skončil na policejní stanici Přečíst článek › Lidé mají možnost odevzdávat oleje ve sběrných dvorech nebo do kontejnerů Přečíst článek ›

Autor: Žaneta Dvořáková