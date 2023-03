Okresní soud Plzeň-jih vzal v pondělí odpoledne do vazby 39letého muže, který v pátek večer v Blovicích na jižním Plzeňsku pobodal nožem dva své známé.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jednoho z mužů musel do nemocnice transportovat vrtulník. Útočník byl policejní komisařkou obviněn z pokusu vraždy a z ublížení na zdraví. Soud ho může poslat za mříže až na 18 let.

„Obviněný muž se v pátek 24. března ve večerních hodinách pohádal se svými třemi kamarády ve věku 29, 31 a 42 let. Mezi muži následně došlo ke vzájemnému fyzickému napadení. Obviněný poté vytáhl z kapsy nůž a svého o osm let mladšího kamaráda bodl do zad. Poté přistoupil k nejstaršímu z nich a nožem ho bodl do hrudníku,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Dodala, že muž z místa následně utekl. Přivolaní policisté po něm začali ihned pátrat. Do akce byla zapojena také zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která pachatele zadržela následující den v ranních hodinách.

Zatímco u jednoho z pobodaných postačilo ošetření na místě, druhý musel být okamžitě převezen do nemocnice. „Měl otevřené zranění hrudníku. Při vědomí byl dopraven na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ uvedla mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.