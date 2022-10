Obyvatelé Dřetovic i Stehelčevsi jsou otřeseni. Po více než měsíci pátrání po vrazích dvaašedesátiletého muže, který byl zabit a oloupen ve svém domě ve Dřetovicích na Kladensku, policie zatkla dva devatenáctileté mladíky z vedlejší vsi. K brutální loupežné vraždě, při které svoji oběť ubodali, se přiznali. Nyní sedí ve vazbě. Oběma hrozí až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest.

Dva devatenáctiletí kluci ze Stehelčevsi zavraždili svého známého. Lidé z obce jsou otřeseni | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

Obyvatelům obou vesnic se ulevilo, jakmile se dozvěděli, že pachatelé jsou „pod zámkem“. Když ovšem vyšlo najevo, že vrahy jsou dva mladí kluci ze Stehelčevsi, které místní znají odjakživa, byla to pro ně další děsivá zpráva. Tím spíše, že oba vrazi se nezdráhali jít své oběti na pohřeb.

„Je to strašné, znám ty kluky odmala. Jednoho z nich jsem měla ve školce. Nezlobte se, nechci o tom mluvit,“ řekla bývalá učitelka mateřinky. A není sama, kdo nechce uvěřit tomu, co se stalo a připustit si, že obyčejní dosud bezproblémoví kluci se stali přes noc vrahy.

Lidé ve Stehelčevsi od pondělí prakticky o ničem jiném nemluví. Hovory o tom, co se stalo, vedou nejčastěji v koloniálu a v hostinci.

„Nikdo ve vsi to nedokáže pochopit. Ti kluci chodili mezi nás do hospody na pivo. Jeden s námi hrával i karty. Se zavražděným se kamarádili, nikdy si ani sprostě nenadávali, natož, aby byli agresivní. Je pravda, že si zahulili i trávu, ale že by byli schopni brutální vraždy, to by si nikdo z nás nepomyslel. Navíc šli zavražděnému na pohřeb a projevovali soustrast. Je to zarážející,“ konstatuje jeden z oslovených štamgastů.

Před vraždou popíjeli na koupališti

A překvapena je i hostinská Světlana, původem z Ukrajiny, která v podniku pracuje pět let. „Co se týká zavražděného pána, ten k nám chodil pravidelně na obědy. Byl to milý člověk a tohle si rozhodně nezasloužil. Odpoledne před vraždou byli oba kluci na místním koupališti, které také provozujeme. Docela dost popíjeli. Na něčem se domlouvali, že ještě večer někam půjdou. Nikdy by mě nenapadlo, na co se chystají,“ potvrzuje hostinská.

Proč dosud bezproblémoví mladíci, kteří oba dojížděli ze vsi do vzdáleného učiliště, dovedli svůj čin do hrůzného konce, nikdo kromě nich asi vysvětlit nedokáže. Patrně je přilákala vidina rychle získaných peněz, kterými se jejich starší kamarád v hospodě rád chlubil.

Vraždící mladíci ze Stehelčevsi se nezdráhali jít své oběti na pohřeb. Lidé ze vsi je přesto dosud považovali za bezproblémové klukyZdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

„Je smůla, že Milan v hospodě vyprávěl, že vyhrál a jak se má dobře. Nebyly to závratné částky. Jen prostě dával najevo, že nouzí netrpí. A to se mu stalo osudným. Nemyslím si, že by kluci plánovali přímo vraždu, prostě ho třeba jenom chtěli vykrást a on je v domě překvapil,“ odhaduje další štamgast a dodává: „V každém případě se tohle nemělo stát.“

O tom, že zavražděný šedesátník měl kamarádskou povahu, hovoří i jeho soused ze Dřetovic, Jan Gregorovič. „Byl to pohodový a společenský člověk. Sousedské vztahy jsme měli nadmíru vynikající. Měl přátele mezi rockery i motorkáři. Jezdili sem za ním. Společně jsme chodívali na party. Mezi svými známými rozhodně neměl nepřátele. Jeho smrt nás velmi zaskočila i to, kdo mu to nakonec udělal. Je ho velká škoda,“ uzavřel.