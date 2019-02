/FOTO/ „Oholit“ svého chlebodárce o miliony korun se podařilo dvěma mužům z Teplicka ve věku 39 a 21 let. Za dva měsíce postupně ukradli firmě skladující ruční holicí strojky celé palety krabic s více než 6 tisíci kusy těchto výrobků. Sebrali i holicí štětky, samotné žiletky a pěny na holení.

Vyvážet zboží z areálu jim pomáhal čtyřicetiletý řidič kamionu. Když policie v minulých dnech trojlístek lapků dopadla, měli většinu zboží v prodejní hodnotě 5 milionů korun ještě u sebe.

„Kriminalisté si pro ně přišli domů a do práce. Ke krádežím se přiznali. Vydali desítky krabic s odcizenými věcmi, které měli poschovávané v garážích, sklepech nebo na zahradě. Chyběla jen malá část, kterou za dva měsíce stačili rozprodat,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Policie všechny tři obvinila z krádeže. „39letý muž skončil ve vazbě, protože byl za krádeže s velkou škodou v minulosti už odsouzen a na svobodě by mohl v páchání trestné činnosti pokračovat. Další dva zůstávají na svobodě,“ podotkl Vítek. Všem hrozí od 2 do 8 let vězení.

Ředitel o finanční ztrátě neví

Holicí strojky se na Teplicku vyrábějí v CT Parku situovaném v krupské průmyslové zóně. Vyrábí je zde společnost Personna International CZ, mezi Tepličany známá jako „žiletkárna“. Hotové výrobky z tohoto podniku míří mimo firmu do externích meziskladů, kde čekají na další export k zákazníkům.

Ředitel společnosti Jan Beneš nechtěl v pondělí na dotaz Deníku případ několikamilionové krádeže s odkazem na policii komentovat. Uvedl pouze, že o takové finanční ztrátě v rámci jím řízené firmy neví. „Netýká se nás to, žádnou tak velkou škodu v našem závodu momentálně neřešíme,“ konstatoval.

Jeden ze skladů holicích potřeb je například v Újezdečku. V části obce nazývané Osada Dukla sídlí firma s názvem Impulse Logistics. Právě odtud mělo podle zjištění Deníku zboží zmizet. Vyjádřit se tam k tomu ale nikdo z vedení společnosti nechtěl. Telefonát na veřejné mobilní číslo firmy přijal muž hovoří sice česky, ale s evidentním cizím přízvukem.

„Neřekneme k tomu bohužel nic, vyšetřování probíhá,“ uvedl stroze dotyčný, který se představil jako ředitel. Své jméno odmítl uvést. Potvrdil ale, že s dotyčnými zaměstnanci už firma rozvázala pracovní poměr. Podle obchodního rejstříku je společnost ve vlastnictví Mexičanů.

Nejde o ojedinělý incident

Holicí strojky nemizejí pouze ze skladů nebo přímo od zdroje. Toto, na černém trhu lehce prodejné zboží, se krade i přímo v obchodech. Někdy se podaří zlodějíčky dopadnout. Jako v případě 30letého muže, který se v minulých letech snažil balení několika pánských ručních strojků schovat pod čepici na hlavě. Když ale zapípal u pokladny alarm, muž zpanikařil a čepele s žiletkami v hodnotě 300 korun i s čepicí zahodil. Utéct se mu nepovedlo, protože ho okamžitě dostihla ochranka drogerie.

Nešlo o jediný incident. Až pod spodní prádlo si v obchodě několik žiletek schovala zlodějka, která si odcizením a následným prodejem holicích potřeb chtěla vydělat na drogy. Ani v tomto případě to ale neprošlo. Schované zboží odhalil u pokladny pípající alarm.