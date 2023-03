Mynář ulovil v Lánské oboře 11 kusů trofejní zvěře, podle NKÚ neoprávněně

ČTK

Hradní kancléř Vratislav Mynář lovil v lánské oboře trofejní zvěř, podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) to ale bylo v rozporu s tehdejšímu pravidly. Na lovy ho totiž nezval prezident, ale tehdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Mynář v období od října 2019 do října 2021 ulovil 11 kusů zvěře dohromady za více než čtvrt milionu korun. Vyplývá to z dosud nezveřejněného nálezu NKÚ, o kterém informují Seznam Zprávy. Server zároveň uvádí, že Mynář v oboře lovil zřejmě i dříve, tedy v letech, které NKÚ neprověřoval. Hospodaření hradní kanceláře v Mynářově éře prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), píše server.

Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: ČTK