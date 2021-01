Soud řeší osudný předloňský hon na kance, který skončil vážným zraněním jeho účastníka. Státní zástupce z toho viní zkušeného myslivce.

Chybělo jen velmi málo a myslivecký svátek – hon na divočáky u kopce Ronov na Českolipsku – se mohl změnit v tragédii. Českolipský soud nyní začal zkoumat, co přesně se tam 30. listopadu 2019 při lovu černé zvěře odehrálo. A proč jedna ze střel zasáhla 43letého muže do obličeje. Podle obžaloby se těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti tehdy dopustil o třicet let starší myslivec Ladislav T. V procesu mu hrozí 6 měsíců až 4 roky vězení.