Srážku auta a kamionu nepřežila v sobotu po čtvrté hodině ránní jedna žena. Nehoda se stala na jedenáctém kilometru dálnice D2 u Blučiny na Brněnsku. Bylo to poblíž exitu 11 směrem na Brno. Uzavřen byl kvůli tomu pravý jízdní pruh.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Podle hasičů auto narazilo do návěsu kamionu. „Hasiči ze zdemolované kabiny osobního auta vyprostili řidiče. Museli při tom odstranit střechu. Spolujezdkyně na místě zemřela a hasiči její tělo také vyprostili. Místo nehody zajistili proti požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny,“ popsal zásah mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Mladého řidiče převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Brno. „Měl mnohočetná poranění,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.



Podle policistů bude pravý jízdní pruh neprůjezdný až do desáté hodiny. „Příčiny nehody zatím vyšetřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.