Požár nákladní soupravy zkomplikoval v pondělí vpodvečer příjezd do Prahy po dálnici D1. Čtvrt hodiny před šestou večer policisté dálnici ve směru jízdy od Benešovska k hlavnímu městu před Strančicemi uzavřeli. Na dálničním kilometru 17,3 se vznítil tahač s připojeným cisternovým návěsem pro přepravu cementu.

Požár cisterny. Ilustrační foto. | Foto: HZS OK

Do boje s plameny ihned vyrazili hasiči. Dopravním komplikacím spojeným s citelnou kolonou to ale nezabránilo – a Vladimíra Kereková z centrály středočeských hasičů pro Deník odhadla, že se omezení průjezdu asi protáhne. Prvotní odhad policie naznačil, že průjezd by měl být zcela volný před devátou večer. V podobných případech je navíc běžné, že se zpomaluje i doprava v protisměru: řidiči si totiž rádi prohlížejí, co se odehrává – a někteří se dokonce dění, kolem něhož projíždějí, snaží fotografovat nebo natáčet mobilem.