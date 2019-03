Nehoda se stala na 15,5. kilometru dálnice D7, ve směru na Prahu, kdy řidič osobního vozu narazil zezadu do kamionu. Příčinu policie vyšetřuje. Dálnice byla ve směru na Prahu na několik hodin zcela uzavřena.

"Hasiči museli pomocí hydraulického zařízení zaklíněného řidiče vyprostit. Toho předali do péče záchranářům. Ti muže, který byl tou dobou v bezvědomí, zaléčili a připravili k transportu do nemocnice. Sanitním vozem byl poté pacient převezen k vrtulníku, který jej letecky přepravil do jedné z pražských nemocnic," píše Týdeník Policie.

Několik desítek řidičů nechala policie místem nehody projet, poté však dálnici znovu uzavřela.

Z kamionu se při nehodě vysypala písková drť, která leží přibližně na 100 metrech dálnice.