K incidentu došlo v noci ze soboty 21. na neděli 22. prosince. "Šetříme událost, která se stala po půlnoci v jedné z obcí na Děčínsku. Muž středního věku tam po předchozích neshodách najel autem do skupiny šesti lidí," uvedla Alena Bartošová, policejní mluvčí. "Došlo k jednomu zranění," pokračovala Bartošová.

Zraněný byl převezen do nemocnice. "Zasahovali jsme u osoby sražené vozidlem, muž byl transportován do nemocnice s vážným zraněním," uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Podle informací Deníku by zranění mělo být v oblasti dolních končetin.

Nešlo prý o náhodu, před činem údajně došlo na hádky, muž měl do skupiny najet úmyslně a cíleně si ji vybrat. "Došlo k tomu po předchozích neshodách," potvrdila policejní mluvčí.

Policie muže zadržela. "Byla u něj provedena dechová zkouška na alkohol, a také zkouška na přítomnost návykových látek. Oba testy byly pozitivní," dodala Alena Bartošová. Policisté zatím nerozhodli o právní kvalifikaci, probíhají výslechy svědků a další šetření.