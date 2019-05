Šestadvacetiletý muž z Litovelska byl s největší pravděpodobností zavražděn.

„Tým kriminalistů na případu intenzivně pracuje, vyhodnocuje dosavadní informace a poznatky, bylo stanoveno několik vyšetřovacích verzí," informoval v úterý odpoledne policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policie již má k dispozici výsledky soudní pitvy, které potvrdily, že muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel násilnou smrtí.

„Z taktických důvodů nelze sdělit nyní nic konkrétního, neboť jakékoliv podrobnější informace by mohly narušit průběh vyšetřování a zkomplikovat tak dopadení pachatele,“ dodal mluvčí.

"Problematický člověk"

Muž byl nalezen v pondělí krátce po poledni v budově farního úřadu Československé církve husitské.

Podle informací Deníku bydlel na faře se souhlasem duchovního správce, jenž se s mužem dobře znal.

„Jde o člověka z okolí paní farářky. Je to problematický člověk. Má co do činění s drogami,“ sdělil zdroj Deníku. O podobných okolnostech informoval již v pondělí jako první Blesk.

Policie se v úterý odpoledne obrátila na veřejnost.

„Pokud někdo má jakékoliv informace, které by mohly policistům pomoci s vyřešením tohoto závažného zločinu, ať kontaktuje policisty prostřednictvím linky 158, případně se obrátí se svými poznatky na nejbližší policejní služebnu,“ žádala prostřednictvím mluvčího Hejtmana.

Chudobínská farnost spadá pod šumperský vikariát olomoucké diecéze Církve československé husitské.

Její zástupci z Olomoucka v úterý měli o vraždě prvotní informace, ale k případu se odmítli vyjadřovat, aby nezkomplikovali vyšetřování závažného trestného činu.

Sousedé: Naprostý klid

Lidé ze sousedství fary v úterý dopoledne o tragédii nic nevěděli, přestože policisté v tu chvíli prohledávali každý metr farní zahrady.

„Nevím nic. To je hrozné,“ reagoval zhruba pětašedesátník žijící v domě sousedícím s farní zahradou. Okny vidí přímo na faru.

„Včera večer se svítilo v prvním patře, ale to už asi policie vyšetřovala. Celou zimu tam byla tma, žádný hluk, nic. Naprostý klid,“ popisoval.

V pondělí dopoledne zahlédl, jak dělníci odstraňovali pařezy ve farní zahradě.

„Měli frézy a likvidovali pařezy hned za bránou. Nedávno se tam kácely staré stromy. To byl jediný pohyb, co jsem tam v posledních dnech zachytil,“ uvedl.

„ Celé léto bydlel na faře zhruba čtyřicátník, který se staral o dům a zahradu. Byli jsme rádi, že tam někdo bydlí,“ vzpomínal.

V Olomouckém kraji se jedná o první vraždu v letošním roce. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

Hrůzná vražda v Dubu

Na faře se na Olomoucku nevraždilo poprvé.

Nejen duchovní z Olomoucka nezapomenou na brutální vraždu z října 2002, kdy devětadvacetiletý muž zabil pětasedmdesátiletého kněze na faře v Dubu nad Moravou.

Faráře tehdy požádal o ošetření zranění, které utrpěl při pokusu o zabití taxikáře cestou z Prostějova.

Duchovní muži pomohl a ten jej nato brutálně napadl, dupal mu po obličeji a trpícímu muži při odchodu zarazil sekyru do hlavy.

Vrah se přiznal. Dostal doživotí.