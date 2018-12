Kladno - Pořezaný, zkrvavený mladík řádil na kladenském hřbitově jako smyslů zbavený.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Správce kladenského hřbitova Petr Pokorný v úterý odpoledne nevěřil svým očím. V kanceláři na bezpečnostní kameře zaznamenal něco, čemu mohl jen stěží uvěřit. Neznámý mladík si počínal jako šílenec a na paškál si vzal jednu z rodinných hrobek uprostřed hřbitova. „Bylo to něco strašného, do všeho mlátil, rozbíjel hlava nehlava, do hrobky třískal kameny. Museli jsme neprodleně zasáhnout. Ještěže byl na blízku můj syn, protože by jinak vyvrátil i náhrobek,“ popsal zběsilou příhodu správce hřbitova.

„Pracuji na hřbitovech roky, ale s takovým případem jsem se ještě nesetkal. Navíc bylo zapotřebí vandala zpacifikovat, než přijedou strážníci. To se nám se synem nakonec povedlo, ale příjemný pohled to nebyl. Ten muž byl ze všeho rozbíjení navíc i zakrvácený. Strážníci ale přijeli neprodleně, takže nám s ním pomohli a předali ho následně republikovým kolegům,“ dodal Pokorný. Podle svých slov je velice vděčný za to, že je na hřbitově kamerový systém, díky kterému je možné podobným případům zabránit a pozůstalým tak dopřát poklidnou návštěvu hřbitova.