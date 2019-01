U Přehvozdí na Kolínsku se ve čtvrtek před polednem střetl autobus s osobním autem. Na místě zasahovali hasiči, policie, záchranná služba i vrtulník. Při nehodě byl vážně zraněn řidič osobního auta, cestující v autobuse utrpěli lehká zranění.

Na Kolínsku se střetl autobus s autem. | Foto: ZZS Středočeského kraje

„Na místo dorazil vrtulník a letecká pomoc, po vyproštění z auta bude řidič transportován do nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

V autobuse se nacházeli tři lidé, nikdo z nich neutrpěl žádná zranění. V druhém případě jsou následky nehody vážné. V osobním autě seděli dva muži, jeden z nich utrpěl těžká poranění. „První muž měl vážná mnohočetná poranění. Byl i připojen k plicní ventilaci a následně letecky převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ řekla Petra Effenbergerová, mluvčí zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Druhého z mužů, spolujezdce, přepravila sanitka do kolínské nemocnice.

Řidič osobního vozu dostal na kluzké vozovce smyk a přejel do protisměru, kde narazil do autobusu. „Řidič osobního automobilu nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a povětrnostním podmínkám, a následně narazil do stojícího autobusu,“ uvedla Martina Fejfarová, tisková mluvčí Policie České republiky.

Díky tomu, že řidič autobusu si smyku protijedoucího auta všiml včas, mohl autobus zastavit, a předejít tak pravděpodobně horším následkům.