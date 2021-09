Měl štěstí, že přežil. Podle záchranářů jde v Plzeňském kraji již o třetí vážný případ pobodání hmyzem za několik posledních týdnů.

„Dva dřevorubci káceli stromy v prostoru Nového Mlýna u Bujesil. Na jednom z kmenů bylo zřejmě hnízdo vos, které muže, ročník 1978, pobodaly. Upadl do bezvědomí. Na místě však nemohl kvůli mlze přistát vrtulník a kvůli náročnému terénu se tam nemohly dostat naše posádky,“ popsala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Doplnila, poštípaný muž se naštěstí po čase probral z bezvědomí, a tak ho mohl jeho parťák naložit do traktoru a odvézt k sanitě, která ho transportovala do zdravotnického zařízení. „Bylo velkým štěstím, že muž se probral, neboť jeho parťák by ho bezvládného do traktoru nenaložil a dostat se k němu by v nepřístupném terénu trvalo posádkám desítky minut. Muž by tak nemusel přežít,“ uvedla mluvčí záchranářů.

Ti v kraji poslední dobou vyjížděli k dalším dvěma podobně vážným případům. Koncem srpna k ženě, která měla alergickou reakci na bodnutí včelou. „Začala se postupně zhoršovat, měla otoky v oblasti hlavy. Bylo to u lesa, na místo letěla letecká záchranná služba,“ uvedla Svobodová, podle níž bylo problémem, že žena, ač věděla, že je alergik, neměla s sebou potřebný lék.

„I ve druhém případě šlo o ženu. Po pobodání včelami měla poruchy vědomí, otok hlavy, těžkou dušnost. S anafylaktickou reakcí ji transportoval do nemocnice vrtulník,“ dodala Svobodová. Připomněla, že je velmi důležité, aby všichni alergici s sebou stále nosili potřebné léky.