Chtěl další peníze

„S Pavlem K. jsem se seznámil asi před dvěma lety, kdy jsem nastoupil k jeho příbuznému jako mechanik. Dělali jsme společně na některých autech, a to v jeho dílně na chatě. Měli jsme dobrý vztah. Pak jsem si pořídil Mercedes 190 z roku 1985. Potřeboval jsem opravit automat. On mi slíbil, že ho zrepasuje,“ líčil Deníku Maule s tím, že pak na auto dlouho marně čekal. „Předání pořád oddaloval, stále tvrdil, že se objevují nějaké problémy a chtěl peníze. Dohromady jsem mu dal okolo 30 tisíc korun,“ uvedl Maule. Jeho přítelkyně Eliška Bartovská dodala, že u Pavla K. pohořela i ona. „Já jsem chtěla koupit auto. On mi nabídl, že mi ho sežene za dobrou cenu. Mělo jít o starší Ford Focus combi. Řekl, že 20 tisíc potřebuje okamžitě. Peníze jsem mu tedy předala hned, dostala jsem od něj podepsaný zakázkový list,“ řekla Deníku Bartovská s tím, že pak přicházely stále výmluvy a muž předání fordu oddaloval. „Moje auto měl rok, přítelkyně na svoje taky marně čekala, tak už mi došla trpělivost. To už nezvedal telefony, jen odepisoval na SMS,“ popsal Maule s tím, že náhodou pak zjistil, že jeho auto stojí na ulici. Pro jistotu ho proto nechal odtáhnout na svůj pozemek a obrátil se na policii. „Za rok neopravil vůbec nic, jen mě připravil o peníze,“ posteskl si. Dodal, že jeho partnerka dodnes nemá auto ani 20 tisíc korun.

Zle dopadl i Pavol Vrba. „Podíval se na auto, já mu dal zálohu asi 4000 korun, pak za několik dní zavolal, že to bude více než dvojnásobek, a přišel si pro další peníze. Dal jsem mu 5000 Kč. Trvalo cca tři týdny, než se ozval, že je to hotové, ale je něco s turbem a něco kape atd., pak tvrdil, že je problém se střikem a musí se objednat součástky z Polska. Od předání auta uplynulo víc než půl roku, když mi řekl, že tu součástku má. Objevil se ale jiný problém,“ líčil Vrba s tím, že uběhl rok a on na vůz stále marně čekal. „Jsem táta tří dětí, bylo to jediné auto v rodině. Pohybovat se se třemi dětmi včetně mimina po Plzni bez auta, to byla zvláště v době covidu katastrofa,“ posteskl si. Další šok přišel, když mu kriminálka oznámila, že se jeho značky našly na úplně jiném autě. A to za dramatických okolností. Hyundai, na němž byly osazeny, se totiž marně snažili v Plzni zastavit městští strážníci. Řidič, jenž měl v autě ukradené věci, jim ujížděl, ale havaroval a posádka byla zadržena. „Až pak jsem zjistil, že auto stojí asi tři měsíce mimo ten jeho fiktivní servis. Bylo odemčené, byl v něm nepořádek, byla vyndaná baterka atd. Z pojízdného auta mi udělal vrak. Dohromady jsem mu dal asi 15 tisíc korun, doklad mám ale jen na něco,“ konstatoval Vrba.

Pavel K. nemá problémy se zákazníky poprvé. V roce 2015 ho potrestal jeden z pražských soudů za podvody tříletým nepodmíněným trestem, o dva roky později ho plzeňský soud poslal za mříže na 3,5 roku, a to taktéž za podvod a za zpronevěru. „Ve většině případů se trestná činnost obžalovaného odvíjela podle podobného scénáře, kdy prodával motorová vozidla, která si k němu do servisu dávali zákazníci za účelem opravy,“ konstatoval tehdy předseda soudního senátu Vladimír Žák.

Policie, která prověřovala, zda Pavel K. podvedl i Mauleho, ale tentokrát došla k závěru, že se ničeho nezákonného nedopustil. „Policejní orgán dospěl k závěru, že se v této věci nejedná o protiprávní jednání,“ stojí ve vyrozumění, s nímž se Deník seznámil. V případě Vrby prověřování pokračuje.

Nepoškodil jsem je

Pavel K. trvá na tom, že se tentokrát ničeho špatného nedopustil. „Měl jsem problémy, to je pravda, ale už jsem tři roky venku a od té doby chci mít vše legální. Popírám, že bych je poškodil. To jsou nesmysly,“ řekl Deníku. Na otázku, zda mu přijde normální, opravovat auto rok a stále žádat další peníze, reagoval: „Ano, Mauleho auto tam bylo dlouho, ale rychleji to nešlo a spravené bylo. Mám doklady, vše se dá prokázat. U Vrby chybělo opravit střik. On neměl peníze.“

Oba majitelé aut, která ani po více než roce v „péči“ automechanika stále nejezdí, to ale vidí jinak.