Záchranná stanice živočichů Makov má v péči vážně zraněného velkého černého ptáka. Našeho největšího pěvce, krkavce velkého, pobíhajícího na poli nedaleko Talína, našel o uplynulém víkendu hajný.

Veterináři při ošetření pořídili rentgenové snímky, ty potvrdily střelná zranění, na křídle a noze.

Veterináři při ošetření pořídili rentgenové snímky, ty potvrdily střelná zranění, na křídle a noze.

Předseda místního spolku Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a vedoucí makovské záchranné stanice Libor Šejna přibližuje podrobnosti. „Odchytil ho kolega hajný. Když byl na procházce s dětmi, viděl ho pobíhat v poli. Když k nám krkavce přivezli, měl ošklivá krvácející poranění," vysvětluje.

Podle Šejny se pták choval až netypicky pro svůj druh. „Byl apatický a krotký, to nebývá u krkavců zvykem. Většinou se brání, snaží se člověka poklovat,“ osvětluje.

Krkavec velký je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je největším pěvcem České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Žije osamoceně v trvalých párech po mnoho let, ale na místech s bohatou nabídkou potravy se shromáždí ve větších skupinách.

Zachráncům se jeho chování nezdálo a rentgen jim nakonec potvrdil větší rozsah poranění. „Nejde pouze o zraněné křídlo, ale brok zachytila svalovina v noze. Další náboje z brokovnice mohly samozřejmě proletět skrz tělo, ale to už vám snímky neukáží,“ domnívá se tak, že tento zákonem chráněný a ohrožený pták mohl schytat mnohem více zásahů. „Ty už nelze úplně přesně odhalit,“ upřesňuje Libor Šejna.

Dle makovského ochránce přírody zbídačený krkavec zatím nemám dobré vyhlídky. Nevypadá to vůbec dobře, co se léčení týká. „Stále zůstává apatický, nechali jsme ho v léčebné karanténě. Je možné, že broky o průměru tři milimetry mohly poškodit třeba i vnitřní orgány,“ polemizuje.

Pokud se uzdraví, mohl by i létat

Pozitivní je, že konzumuje potravu a levá letka vypadá, že by po zahojení mohla být znovu schopná pěvce dostat do vzduchu. „Nedá se tak úplně vyloučit, že by se mohl v případě uzdravení vrátit zpátky do přírody,“ mluví Šejna už lehce optimisticky.

Zatím krkavec jen popochází. „Jak to dopadne dál, těžko odhadovat. Křídlo má oteklé a stále ho bolí, ale není zlomené ani roztříštěné, střela ho jen zhmoždila,“ podotýká vedoucí záchranné stanice.

V Makově nyní nastalo období, kdy denně přijímají zejména zraněné ptáky, většinou mláďata. Ve čtvrtek to byly například dvě poštolky a jestřáb.

Záchranná stanice živočichů Makov byla založena v roce 1993 Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), letos tak slaví 30. výročí. Je zařazena do Národní sítě pro handicapované živočichy s působností pro správní obvody Blatná, Milevsko, Strakonice, Písek a Vodňany. V areálu stanice je vybudováno pětatřicet voliér s rozlohou čtyři tisíce metrů čtverečních. Ochránci přírody zde přijímají poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečují o opuštěná mláďata a poskytují jim odborné ošetření, léčení a následně jim umožňují návrat do vhodných biotopů. (Příjem zvířat: tel. 737 766 947, 728 252 821,732 239 960)