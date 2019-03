Když se ho další z diskutujících zeptal, co se stalo, Vítek odpověděl: „Nevím, vedle našeho baráku na louce přistával vrtulník, myslím že policejní, a bylo tam pět policejních aut a dvě záchranky."

Ivana Lakomá se také připojila s tím, že nezná podrobnosti. „Bydlím přímo u trojúhelníku, slyšela jsem hluk vrtulníku, ale nešla jsem se podívat, prostě mě to nenapadlo… Tak by mě zajímalo, co se stalo,“ zajímala se Kateřina Terčová.

Policie ani hasiči zprávu k události v sobotu nevydali. „Nemám informace o žádném zásahu na Podhoří, je ale možné, že vrtulník přistával na žádost jiných složek IZS,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Jak se podařilo Deníku zjistit, na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Mluvčí ZZS JMK Michaela Bothová Zlínskému Deníku potvrdila, že šlo o popálené dítě, které bylo letecky transportováno na popáleninové centrum v Brně. Vzhledem k věku dítěte nebudou k případu zveřejněny další informace.