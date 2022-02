Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, helikoptéra přistála na sídlišti u základních škol ve Vodárenské ulici. Místo zajistili kvůli bezpečnosti policisté a poté byl zraněný člověk přenesen do vrtulníku a transportován do pražské nemocnice. Co muže k jeho činu vedlo, prověřuje policie.