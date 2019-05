„Na jednu ženu dokonce plivli poté, co odmítla vyhovět jejich žebrání. Stejně hrubí jako k lidem byli i k naší hlídce,“ informoval mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Jeden z mužů se pokusil strážníky napadnout poté, co ho požádali o předložení dokladu totožnosti. Po napadnutí strážníci bezdomovce svedli k zemi a nasadili mu pouta. V tu chvíli opilá bezdomovkyně neudržela psa, který patřil ležícímu muži. „Pes vzápětí napadl jednoho ze zakročujících strážníků a zranil jej na noze,“ dodal Sejkora. Agresivního muže, který byl taktéž pod vlivem alkoholu, strážníci převezli na záchytnou stanici. Psa odvezli do útulku, kde byl umístěn do karantény, protože agresor nebyl schopen prokázat, zda je zvíře očkováno.