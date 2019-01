Na pražském Václavském náměstí přímo pod sochou svatého Václava se dnes krátce po 15. hodině muž české národnosti polil hořlavinou a následně se zapálil. Kolemjdoucí lidé ho uhasili. Podle svědků měl popálené ruce a obličej. Okolnosti jeho činu policie vyšetřuje, podle ní byl ročník 1964.

Záchranáři muže, který je podle České televize popálen na 30 procentech těla, uvedli do umělého spánku a transportovali ho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle mluvčí policie Andrey Zoulové šlo o českého občana. Nic podle ní nenasvědčuje tomu, že by šlo o protest nebo politicky motivovaný čin.

„Zatím se k osobě muže nebudeme vyjadřovat – ani k trestní minulosti. To je předmětem dalšího vyšetřování. Jakmile to bude možné, uvolníme další informace. Jednalo se o muže české národnosti,“ sdělila novinářům Zoulová.

Polil se a zapálil

„Těsně před tím tady měl udělaný stojan se dvěma cedulkami. Jeden byl v arabském písmu, což už mi prvotně dělalo nepříjemně a něco si furt brebentil. Ale měl tam pověšené dva křesťanské křížky. Pak se polil a zapálil, z restaurace ho viděli a běželi ho hasit hasicím přístrojem a nějaká paní se ho pokoušela uhasit taškou,” popsal serveru Novinky.cz situaci jeden ze svědků.

Posádky ZZS HMP poskytly na Václavském náměstí neodkladnou péči popálenému muži. Záchranáři pacienta s popáleninami na cca 30 % těla uvedli do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do FNKV. Zasahovali: RZP, RLP a inspektor. — ZZS HMP (@zzshmp) 18. ledna 2019

„Policisté ohraničili horní část Václavského náměstí páskou. Okolí je pro dopravu zatím průjezdné. Lidé stojí okolo na chodnících,“ informovala redaktorka serveru iRozhlas.cz Anna Kottová. Policie z důvodu vyšetřování odklonila dopravu na Václavském náměstí do ulice Krakovská.

Podle jednoho z policistů se na místě někdo zapálil. Podobně mluvilo i několik svědků. Zatím jde o neověřenou informaci. pic.twitter.com/fN7bWfp9tS — Anna Kottová (@kottovaa) 18. ledna 2019

Muž po sobě zanechal na místě černý kanystr, popsal na místě pro Radiožurnál jeden ze svědků události. Žena, která muže hasila, následně uvedla, že muž byl cítit benzínem. "Viděla jsem ho z dálky, tak jsem přiběhla. Říkám: pane bože, ten člověk opravdu hoří. Tak jsem ho začala rychle hasit, měl na sobě ale benzín. Benzín je cítit na dálku,“ uvedla rozrušená žena pro Seznam Zprávy s tím, že muž vypadal jako bezdomovec.

Svědectví ženy:

Zena, ktera hasila muze, ktery se zapalil na Vaclavskem namesti. “Nikdo jiny mu nepomohl!” ⁦@Seznam_Zpravy⁩ pic.twitter.com/G1DIPob69p — Zuzana Cerna (@zuzana_cerna) 18. ledna 2019

Další svědek z místa řekl serveru iRozhlas, že šlo o potetovaného muže v maskáčové bundě, chytly mu ruce, někdo rychle reagoval s hasičákem. Muž se zapálil v místě, kde ve středu začala výstava Jan Palach 1969/2019. Okolnosti události i motiv jednání jsou předmětem dalšího vyšetřování. Kriminalisté spolupracují s vyšetřovatelem hasičů. Na místo dorazili také chemici, kteří budou zjišťovat o jakou hořlavinu šlo.

Na událost již reagoval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Je mi velice líto, že k tomuto v Praze došlo. Věřím, že zdravotníci se o popáleného postarají, jak nejlépe to bude možné. V tuto chvíli mi není známa motivace k činu,“ napsal na svém twitteru.