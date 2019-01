Po čtvrté hodině odpolední došlo k pádu osoby do kolejiště metra ve stanici Vyšehrad. Provoz na lince C byl krátkodobě omezen. Byla zavedena i náhradní autobusová doprava.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

V sobotu odpoledne došlo ve stanici Vyšehrad na lince metra C k pádu člověka do kolejiště. Senior spadl z nástupiště a ačkoliv nepřišel do kontaktu se soupravou metra byl se zraněním převezen do nemocnice.

Podle webu Dopravního podniku hl. m. Prahy byl provoz přerušen od 16.19 do 17.06 hodin v obou směrech v úseku Pankrác - Florenc. Soupravy jezdily jen v úsecích Florenc - Letňany a Pankrác - Háje.

Náhradní dopravu mezi stanicemi Florenc - Pražského povstání zajistily autobusy.