Šestatřicetiletý muž se podle obžaloby v létě ve Fakultní nemocnici v Plzni pokusil znásilnit seniorku. Ve středu stanul před soudem, kde zvolil neobvyklý způsob obhajoby. Tvrdí totiž, že na ženu omylem upadl.

Soud, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle státní zástupkyně se muž jménem Ondřej Obst v srpnu pokusil znásilnit a okrást 75letou stařenku. Obst, který ale obžalobu popírá, včera stanul před okresním soudem Plzeň – město. Za znásilnění ve stádiu pokusu a loupež mu hrozí až pět let za mřížemi.

„Obžalovaný vešel do nemocničního pokoje, zamkl za sebou, načež začal poškozenou osahávat přes noční košili a snažil se jí stáhnout spodní kalhotky,“ četla z obžaloby státní zástupkyně Ivana Hostašová.

Nešlo mi se zvednout

Již dvakrát vězněný Obst, který byl jeden čas dokonce prohlášen za nesvéprávného, ale jakýkoliv pokus o znásilnění popírá.

Obžalovaný posilněný jednou až dvěma lahvemi vodky se ocitl v nemocnici kvůli vlastnímu vyšetření. Vzhledem k tomu, že ho ten den vykázali z azylového domu v Plzni kvůli pití alkoholu, rozhodl se, že se pokusí přespat v nemocnici.

„Ustlal jsem si na záchodě. Odtamtud mě ale vyhodili. Šel jsem o patro výš, tam jsem našel dveře, myslel jsem si, že je to kumbál. Zamkl jsem, aby nepřišla uklízečka,“ vypovídal Obst. Až poté si měl uvědomit, že je v pokoji, kde někdo leží.

„Začal jsem se prohrabovat v šuplíku nočního stolku. Když jsem se ale zvedl, zamotala se mi kvůli alkoholu a předchozímu vyšetření hlava a na osobu v posteli jsem upadl,“ pokračoval Obst. To stařenku probudilo. „Až když začala křičet, zjistil jsem, že je to žena. Jak jsem se snažil zvednout a nešlo mi to, mohla si myslet, že jí osahávám. To jsem ale nedělal,“ řekl obžalovaný. Soud bude pokračovat v příštím roce.