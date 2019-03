/FOTOGALERIE/ K vážné dopravní nehodě vyjížděli hasiči ve čtvrtek 21. března v centru Sedlčan. Nákladní auto narazilo do dvou automobilů a pak skončilo na zahradě restaurace na náměstí TGM. Záchranáři museli řidiče vyprostit.

Nákladní automobil ve čtvrtek 21. března nejprve narazil do dvou aut, z nichž v jednom utrpěla jedna osoba zranění a byla transportována do nemocnice. Cestující v druhém vozu vyvázli naštěstí bez zranění. „Hasiči museli z nákladního vozu vyprostit jeho řidiče, který po nehodě i s vozem skončil na zahradě místní restaurace a po té byl řidič letecky transportován do nemocnice,“ uvedla tisková mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.