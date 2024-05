Velkolepé plzeňské oslavy konce války končí pondělním vzpomínkovým aktem u pomníku Díky, Ameriko!, ale v paměti mnohých zůstává nedělní incident při průjezdu Konvoje svobody centrem města. Plzeňští policisté po něm zaznamenali na sociálních sítích video, kde řidič jednoho z vozů předává ve chvíli, kdy se přiblíží k místu, kde jsou veteráni a jejich potomci, druhé osobě ve vozidle vlaječku s nacistickým symbolem.

Convoy of Liberty projel centrem Plzně v neděli 5. května. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Ta jim vlaječkou zamává a vrací ji řidiči. Díky rychlé práci policie už byly obě osoby ztotožněny.

„Jedná se o české občany a zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Případem se dále zabýváme. Obvinění zatím nepadlo a v případě prokázání viny jim hrozí odnětí svobody až na tři léta,“ potvrzuje policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„Incident je naprostou degradací oslav jako takových. Mávání takovou vlaječkou před potomky Američanů, kteří osvobozovali Plzeň, je neskutečně hloupé,“ zlobí se například předseda šumavského Klubu vojenské historie Gabreta Václav Vostradovský. Je mu líto, že dál se nemluví a nepíše o plzeňských Slavnostech svobody, nýbrž o tom jediném incidentu. „Přitom slavnosti se moc povedly, setkání s lidmi tam bylo dojemné a tohle všechno je vlastně pokazilo,“ dodává.

Jeden z aktérů amerického konvoje předal druhé osobě ve vozidle vlaječku s nacistickým symbolem:

Policie zaznamenala na Slavnostech svobody předání vlajky s nacistickým symbolem

„Ani nedokážu popsat, jak mi je. Nejde mi do hlavy, co to může být za lidi. Tohle padá na nás všechny, třicet let tu něco budujeme a pak přijde takový člověk. Navíc k nám vůbec nepatří, účastník konvoje totiž nemusí být členem žádného klubu. Město ho jen registruje a on dostane vjezdovou kartu do Sukovy ulice, kde se kolona řadí. A podle mých informací to jeho auto ani nemělo platnou technickou prohlídku. Samozřejmě žádáme, aby byl potrestán,“ říká Martin Dlouhý.

Podle něj by se mělo uvažovat o zpřísnění výběru účastníků a zvážit například účast jen pro registrované kluby. To však město považuje za předčasné.

„Počkáme na závěry policie a až se dozvíme více, budeme to určitě řešit. Ten člověk ale splnil pravidla registrace a jeho úmysly samozřejmě nebylo možné dopředu odhalit,” sděluje Jana Komišová, vedoucí oddělení marketingu plzeňského magistrátu a hned dodává: „Za sebe mohu říci, že tenhle člověk má v každém případě u nás stopku navždy.“