Jindřichův Hradec – Již druhý smutný případ měl začátek v jindřichohradeckém bowlingovém klubu.

Zapálené svíčky u hradeckého bowlingového klubu připomínají víkendovou potyčku, která skončila smrtí mladého muže. | Foto: Deník/ Lenka Novotná

Vánoční svátky se již kvapem blíží, ale ne pro všechny to budou dny klidu a rodinné pohody. Vzpomínat se bude na ty, kteří již u slavnostní štědrovečerní tabule s blízkými neusednou.



Chybět bude i mladý muž, který o víkendu zemřel po noční potyčce před jindřichohradeckým bowlingovým klubem. O rok starší pachatel skončil ve vazbě a bude se zpovídat z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti.



Není to ale jediný případ se smutným koncem, který měl začátek právě ve zmíněném jindřichohradeckém bowlingovém klubu. Ve čtvrtek uplynulo deset let od záhadného zmizení Soni Illeové, která se v noci z 19. na 20. prosince 2008 nevrátila z podnikového večírku. Z bowlingu žena odešla bez svrchního oděvu a kabelky s doklady a mobilním telefonem. Tyto věci ponechala v šatně klubu. Naposledy byla podle policie vidět okolo druhé hodiny nad ránem posedávat na chodníku před klubem.

Naděje o dobrém konci vzaly za své 1. března, kdy rybáři našli tělo zmizelé ve Vodičkově tůni na Jemčině.



Následné vyšetřování ukázalo, že se jedná o vraždu. Bohužel, do dnešního dne visí nad pachatelem velký otazník.



Jak znovu ve středu připomenul policejní mluvčí Jiří Matzner, žena byla nalezena ve vodě nahá a ruce měla svázané páskou.



„Kriminalisté prověřovali kamerové záznamy, hovořili se stovkami možných svědků, zaměřili se i na chatovou oblast v místě nálezu těla. Pro porovnání zajištěných stop odebrali také několika stovkám osob DNA. Prověřovali každou informaci, kterou zjistili od občanů na základě výzev a televizních relací,“ uvedl Jiří Matzner.

Zatím se nepodařilo najít muže, který se vyskytoval na pohřbu Soni Illeové a kterého nikdo neznal. Jeho totožnost je kriminalistům podle Jiřího Matznera zatím stále neznámá. Při ohledání těla mrtvé ženy dále zjistili, že nemá na rukou své prstýnky. „Možná stále kolují po bazarech či zastavárnách,“ zmínil mluvčí s tím, že zvláště na prsten s modrým kamenem by si mohl někdo vzpomenout či ho poznat.

Letos kriminalisté prověřovali další dva nové poznatky. „Jedna žena měla vidět Soňu Illeovou s nějakým starším mužem. Kriminalisté dokázali téměř nemožné a muže našli. Ukázalo se ale, že jde o jinou ženu, která byla Soně podobná,“ upřesnil mluvčí.



Další tip vedl kriminalisty k naprosto nevěrohodné osobě opilce. I když je případ stále policejním pomníčkem, kriminalisté věří, že i po deseti letech se může objevit maličkost, která vyšetřování vraždy posune správným směrem.

Zpráva strážníků

Případy opilých mladistvých, agresivních násilníků a vůbec rušení nočního klidu jsou o víkendech v historickém srdci Hradce takřka na denním pořádku. Dokládá to i zpráva o vyhodnocení stavu veřejného pořádku za uplynulý rok, kterou radním města představila městská policie.

Podle vrchního strážníka Luboše Müllera patří mezi nejrizikovější lokalitu právě centrum s bowlingovým klubem v Komenského ulici a nonstop barem na Nábřeží Ladislava Stehny.

„Zejména o víkendech a v časných ranních hodinách je drtivá většina účastníků pod značným vlivem alkoholu. Ve zmíněných provozovnách se téměř každý víkend řeší delikty násilného charakteru – ublížení na zdraví, různé formy výtržnictví – nebo krádeže odložených věcí,“ popisuje vrchní strážník ve zprávě s tím, že doprovodným negativním jevem jsou projevy vandalismu, třeba poškozování a převracení odpadkových košů, znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu.

Mezi obyvateli centra Jindřichova Hradce v současné době vzniká petice, která požaduje omezení otevírací doby zmíněných podniků. Tímto se na základě uvedené zprávy strážníků zabývala dříve v roce také rada města, žádné definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo.