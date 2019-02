Otravu významného bulharského podnikatele Emiliana Gebreva a jeho syna z roku 2015 mohl způsobit muž, který figuruje coby třetí podezřelý v kauze Skripal. Informoval o tom investigativní web Bellingcat. Pětačtyřicetiletý agent ruské vojenské rozvědky GRU používající jméno Sergej Fedotov se v Bulharsku pohyboval jen několik dnů před tím, než byli muži otrávení neznámou látkou převezeni do nemocnice.

Fedotov podle reportérů Bellingcatu a jejich kolegů z Russia Insider odcestoval 24. dubna roku 2015 letadlem z Moskvy do přímořského resortu Burgas. Zpátky se měl vrátit o šest dní později, na let ze Sofie do hlavního města Ruska však nenastoupil. Místo toho byl spatřen 28. dubna na letišti v Istanbulu, kde si na poslední chvíli zakoupil letenku do Moskvy, díky čemuž se v Rusku ocitl ještě téhož dne.

Ve stejný okamžik byl v jedné ze sofijských nemocnic hospitalizován zbrojařský podnikatel Emilian Gebrev společně se svým synem a jedním z šéfů vlastní firmy. Posléze doktoři zjistili, že všichni tři byli otráveni. O jakou látku se konkrétně jednalo, se jim však odhalit nepodařilo. Uvedli pouze, že jed byl pravděpodobně pozřen během onoho dne či krátce předtím.

Během následujících dní byl Gebrev z nemocnice propuštěn, ovšem zhruba po měsíci byl se stejnými symptomy hospitalizován znovu. Zajímavé na tom všem je, že i Fedotov se podle serveru Bellingcat v onen okamžik v Bulharsku opět nacházel. Přiletěl tam z Moskvy 24. května, do Ruska se měl vrátit o čtyři dny později. Ani tentokrát se však na palubě letadla neobjevil. Místo toho zamířil do Srbska, odkud odletěl zpět do Moskvy 30. května.

Jako přes kopírák

A podobný scénář měl podle Bellingatu nastat i v případě otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala o tři roky později. Fedotov údajně přiletěl do Londýna z Moskvy ve stejný den jako další dva podezřelí – Alexandr Miškin a Anatolij Čepig. Zpět do hlavního města Ruska se měl vrátit odpoledne 4. března 2018, tedy v den, kdy byl Sergej Skripal a jeho dcera Julija hospitalizováni v důsledku otravy novičokem, jak se později ukázalo.

Ovšem ani tehdy Fedotov na tento let nenastoupil. Do Moskvy následně odletěl z jiného evropského státu o pár dní později.

Jak bývalý dvojitý agent Skripal, tak jeho dospělá dcera otravu novičokem přežili. Případ se nicméně dočkal obrovské mediální pozornosti a rozpoutal diplomatickou roztržku mezi Ruskem na straně jedné a Velkou Británií, USA a některými dalšími prozápadně orientovanými státy na straně druhé.

Šestašedesátiletý Skripal a jeho třiatřicetiletá dcera Julija byli 4. března nalezeni v jihoanglickém Salisbury v bezvědomí na veřejné lavičce. Podle britských vyšetřovatelů byli otráveni armádním jedem zvaným novičok, který byl vyvinut v někdejším Sovětském svazu. Kreml vytrvale odmítá, že by stál za jejich otravou.