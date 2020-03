Jiří P. měl podle obžaloby kontaktovat přes sociální síť 15letou dívku. Výhrůžkami ji přiměl, aby mu zaslal své intimní snímky. Muž se s tím ale nespokojil a kontaktoval přes facebook i dívčinu sestru. Požadoval po ní, aby mu taktéž poskytla svoje intimní snímky a poté i fotky, kde jsou obě nahé. Ze strachu, že zveřejní intimní snímky její sestry, mu dívka vyhověla. Když mu pak školačky odmítly posílat další svoje intimní fotografie, uložil jejich nahé snímky na server a odkaz poslal jejich otci, babičce a kamarádovi. Obdobně vydíral další dívku, která mu také posílala své nahé snímky. To ale nebylo vše, podle obžaloby Jiří P. jednu z dívek vylákal i na osobní schůzku, kde ji znásilnil.

Jiří P. se u soudu doznal k tomu, že dívky pomocí fotek vydíral, tvrdil ale, že netušil, kolik jim je let. „S první jsem se seznámil na erotické seznamce, kde je registrace podmíněna věkem od 18 let. Věřil jsem tedy, že je dospělá a po věku se dál nepídil,“ uvedl s tím, že k násilnému pohlavnímu styku ale nedošlo. „Sama se svlékla, byla to normální soulož, špatně jsem se k ní nechoval,“ řekl.

Podle znalce a psychologa Petra Weisse trpí obžalovaný sexuální deviací, a to sadismem. „Navrhujeme, aby soud uložil ochrannou ambulantní sexuologickou léčbu. Jeho resocializace bude pak závislá na úspěšnosti léčby,“ sdělil Weiss.

Po zvážení všech důkazů soud Jiřího P. zprostil obžaloby ze znásilnění, neboť se ho nepodařilo prokázat. Odsouzen tak byl „jen“ za sexuální nátlak.

„Obžalovaný byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání pěti roků. Nad obžalovaným se vyslovuje dohled. Zároveň se obžalovanému ukládá ochranné léčení sexuologické ambulantní formou,“ uvedla mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová. Doplnila, že státu propadly věci zajištěné při domovní prohlídce, a to externí harddisk, stolní počítač, a mobilní telefon. Rozsudek není pravomocný.