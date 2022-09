Najel autem do domova seniorů v Tachově. Za smrt stařenky dostal u soudu osm let

Osm let ve věznici s ostrahou by měl strávit pětatřicetiletý Josef Kijanica z Halže na Tachovsku, který předloni v květnu najel do Domova seniorů Panorama v Tachově. Po jeho činu tehdy v nemocnici zemřela třiadevadesátiletá klientka zařízení. Verdikt vynesl v úterý Krajský soud v Plzni. Proti rozsudku ale podal Kijanica na místě odvolání.

Josef Kijanica u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Monika Krausová