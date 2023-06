Už 15. června by mohlo u Krajského soudu v Plzni pokračovat přelíčení v případu jedenáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. Z ní jsou od loňského roku obžalováni Karlovaráci Jan Štěpnička, Petr Pávek a Jan Teleki. V případu neexistují žádné přímé důkazy. Obžaloba, která převzala případ od speciálního policejního oddělení Tempus, je postavená na tvrzení korunního svědka Pavla H.

Jenomže, jak nyní vyplývá na povrch, soud se velmi zajímá o jeho věrohodnost. Soudní proces byl z dubna odročen na červen, protože si soud vyžádal i svědkův znalecký posudek z oboru psychologie. „Otázkou je, zda se líčení už toho 15. června uskuteční. Stále totiž nemám informaci, že už je znalecký posudek hotový,“ uvedl pro Deník právník Pávka Vlastimil Němec.

Důvodem, proč Pavel H. začal po letech mluvit, měly být obavy o jeho život. Korunní svědek tvrdí, že na podzim roku 2011 obstaral Pávkovi střelnou zbraň. Když byl Pávek před lety ve vězení, Pavel H. mu přebral přítelkyni, kterou si následně vzal za ženu. A to se Pávkovi nemělo líbit a měl mu začít vyhrožovat. Měl se proto obrátit na policii, které sdělil, jak to vše v roce 2011 bylo. U soudu ale zaznělo, že to byli právě policisté z Tempus, kteří jako první svědka kontaktovali. Ten se ukrývá na neznámém místě už od září roku 2021, a jak u soudu zaznělo, dluží mnoho milionů korun.

Už v minulosti měl problémy se zákonem. Poprvé se tak stalo, když mu bylo pouhých 16 let. Byl pravomocně odsouzen za spoluúčast na vraždě otčíma svého nejlepšího kamaráda Vadima P. „Soud chce zjišťovat věrohodnost svědka a bude ji zkoumat. Chce také ověřit informace, které u soudu řekl,“ upřesnil právník Pávka.

To potvrdil i státní zástupce Jakub Kubias. „Ano, je to tak. Je to postup soudu. Tato informace zazněla během hlavního líčení, také jsem to zaregistroval. Proti Pavlu H. bude postupováno a bude se to dále řešit,“ konstatoval státní zástupce.

Ani jeden z aktérů, tedy oběť, trojice obžalovaných i korunní svědek nepatří mezi neviňátka. Všichni mají za sebou minulost, která byla těsně na hraně zákona a nebo zcela za ní. Případ nájemné vraždy Antonína S. a svědecké výpovědi dokládají, jak propojená je karlovarská galerka, která vydírá, vyhrožuje, obchoduje s drogami, pyšní se střelnými zbraněmi i vypracovanými svaly, a kam až sahá její moc.

V procesu je ale řada nesrovnalostí. Jednou z nich je i výpověď svědkyně, která se před vraždou pohybovala na místě nálezu těla vyhazovače, a která sestavovala identikity. I okolnosti kolem této výpovědi se mají znovu u soudu otevřít. O co konkrétně šlo? Vrazi Antonína S. několikrát střelili do hlavy a jeho tělo následně odvezli do lesa mezi obce Hlinky a Přílezy, kde ho ukryli pod dřevo a klestí a zapálili. U soudu začátkem dubna vypovídala svědkyně, která je ošetřovatelkou skotu a na podzim roku 2011, v době před vraždou, viděla v místě nálezu těla dvakrát skupinu stejných mužů. Týden před vraždou tam byli tři, v den vraždy čtyři.

Podle právníka Němce jsou tito muži pachateli. „Když se tu objevily policejní pásky a po Hlinkách se začalo říkat, co se tam stalo, došlo mi, že bych měla policii říci, co jsem viděla. Objížděla jsem tehdy ohradníky výběhu. Dvakrát jsem tam před touto událostí viděla skupinu stejných mužů. Jsem si jistá, že ti muži byli v obou dvou případech stejní. Podruhé tam s nimi byl i ten mrtvý. Jak to vím? Protože mi policisté při identikitu ukazovali jeho fotografii a ptali se, zda to není on. Sestavovala jsem jen tři portréty, čtvrtého jsem nedělala. To byl ten mrtvý. Jsem si jistá, že to byl ten muž z fotografie," uvedla u soudu svědkyně.

Když jí soudkyně ukázala portréty, které sestavovala, reagovala: „Jednoho jsem nazvala Italem, byl tmavý. Ano, to je ten Ital. Ale tento další identikit si nevybavuji. Nejsem si jistá, že bych ho dělala. Dělala jsem ještě jeden, celkem byly tři, ale ten tu není." Na dotaz soudkyně, zda přítomní obžalovaní jsou podle ní ti, které tehdy u Hlinek viděla, odpověděla: „Ani jeden z nich tam nebyl. Není tam ta podoba. Já to ale policii řekla už před rokem, že má špatné lidi, protože se tehdy o nich objevila zpráva na facebooku."

Svědkyně si nedokázala vzpomenout na všechna jména policistů, kteří s ní v roce 2011 komunikovali. „Měla jsem ale jeden velmi nepříjemný zážitek. Když jsem jela na čtyřkolce, začalo mě nahánět nějaké auto. Byli v něm čtyři policisté, kteří mi ukazovali odznak. Říkali mi, že o tom něco vím a že pokud nebudu spolupracovat, že mě odvezou na policii. Řekli mi tehdy, že si mě stejně najdou. Byli nepříjemní a sprostí. Chtěla jsem policii pomoci a nakonec jsem byla naháněná jako pes," prohlásila svědkyně.

Podle Pávkova právníka jsou tyto informace závažné. „Jednak je zarážející, že se třetí identikit, který svědkyně dělala, u soudu vůbec neobjevil. Další podivností je, že v jednom tom muži poznala, že jde o poškozeného (zavražděného vyhazovače – poznámka redakce), a přitom to ve spisu vůbec nebylo. Neobjevilo se to ani ve spisu z loňského roku, když se případ znovu otevřel. Podle mě jde jednoznačně o pachatele. Soudkyně chce tuto věc objasnit,“ poznamenal už dříve Němec.