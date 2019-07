Manželé ho údajně nutili k pracím v obchodních domech a na myčkách aut, veškeré vydělané peníze jim musel odevzdávat. Jen na něm se podle vyšetřovatelů obohatili o více než dva miliony korun.

To je jen jeden ze střípků rozsáhlého případu, kterým se v pátek začal zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Podle obžaloby manželé Július a Darina R. vylákali do anglického Manchesteru více než desítku chudých lidi z Obrnic, Mostu, Bíliny a z dalších míst v Ústeckém kraji. Příslib lepšího života prý nesplnili, podle žalobce Lukáše Otipky lidem sebrali doklady, nutili je k různým pracím včetně prostituce a vydělané peníze si od nich ponechávali.

Bankovní podvody

„Spotřebovali jim náležící sociální dávky a zneužívali je k bankovním podvodům vůči britským bankám,“ doplnil Otipka s tím, že s lidmi měli dokonce obchodovat, mlátit je a zařizovat jim sňatky s Nigerijci. Manželé si takhle údajně přišli celkově na téměř 16 milionů korun. Dvojici hrozí 8 až 15 let vězení. Július R. je ve vazbě. Poškození se podle jeho slov proti němu spikli.

„V letech 2010 až 2016 jsme měli v Anglii s manželkou asi čtyři byty. Oni jsou spolu všichni v kontaktu a jsou domluvení, jak mají proti mně vypovídat. Žádné příjmy mi nedávali, jen přispívali na nájem v bytech, v nichž u mě bydleli,“ reagoval Július R. u soudu. Současně připustil, že si za peníze, které mu z nájmu zbyly, kupoval občas pervitin.

„Zbylo třeba 300 nebo 500 liber měsíčně navíc. Moje manželka z toho neměla ani korunu, prohrál jsem to v automatech, jsem gambler. Všechno jsem páchal já, manželka nepáchala nic,“ sdělil Július ve své výpovědi.

U soudu došlo i na líčení otřesných detailů situací z let 2004 až 2016, které se údajně měly v Manchesteru odehrát. Podle žalobce Július například jednu z žen znásilnil, a to opakovaně. „Celkem v šesti případech násilím donutil poškozenou k pohlavnímu styku včetně orálního sexu, kdy ji k vynucení pohlavního styku tahal za vlasy, strkal jí přirození do úst a vsunul do její vagíny baseballovou pálku,“ sdělil státní zástupce.

Obvinění ze znásilnění odmítá

Jeho slova ale Július R. odmítá. „Vůbec to není pravda. Jsem spokojeně ženatý se svou ženou a jsem jí věrný. Nevím, proč na mě takhle vypovídá,“ reagoval. Kromě zločinu obchodování s lidmi a znásilnění je muž obviněný také ze zločinu vydírání, z přečinu nebezpečného vyhrožování svědkům a z přečinu dvojího manželství. „Z důvodu získání finanční hotovosti se ve Velké Británii oženil a následně po návratu do ČR se oženil i se svou současnou manželkou,“ řekl Otipka.

Vyhrožování svědkům Július odmítl, dvojí manželství ovšem přiznal. „Ano, manželství v Anglii jsem si zařídil, neměl jsem peníze na byt, kolegyně v práci mi to nabídla. Udělal jsem to bez vědomí manželky. Když jsem to manželce po svatbě řekl, dal jsem jí 1 000 liber na stůl, hodila mi to do obličeje. Ať si prý vypadnu k té černošce. S tou jsme si potom promluvili, ať udělá rozvod, ale pak si vypnula telefon a už to asi neudělala,“ podotkl Július před soudem.

Obžalovaný není pouze manželský pár. Dalším je Karel Á., který podle obžaloby v letech 2014 a 2017 nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci a vydělal si tak téměř 370 tisíc korun. Za to mu hrozí až 12 let za mřížemi. V pozici obžalované je i Blanka S., která je za kuplířství ohrožena čtyřletou trestní sazbou. Posledním je bratr obžalovaného Josef R., který podle žalobce vydíral jednu z poškozených žen. Za to by mohl strávit ve vězení až čtyři roky.

Výpovědi z Británie

Hlavní líčení bude u krajského soudu pokračovat v září. „V dané věci byl činný společný vyšetřovací tým s britskými orgány. Probíhaly tam výslechy osob, zajistily se listinné materiály týkající se bankovních účtů, které měli obžalovaní zakládat pro poškozené a jejichž prostřednictvím se měli dopouštět podvodů, ale také třeba listinné důkazy k manželstvím. Vypovídali i osoby, které poškozené zaměstnávaly,“ doplnil státní zástupce.