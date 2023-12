Ihned po nahlášení události vyrazila na místo policie a také záchranná zdravotnická služba. Policejní vozy a auto záchranářů stály před budovou školy ještě před polednem. Ve foyer školy bylo za prosklenými dveřmi vidět uniformované policisty i kriminalisty v civilu s modrými páskami „Policie“ na rukávech.

Ředitelka SPŠT Petra Hrbáčková událost nekomentovala. „Nechceme se k ní vyjadřovat,“ sdělila Hrbáčková.

Výjezd záchranky potvrdil i mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček. „Napadená žena utrpěla minimální zranění. Mohla pak zůstat na místě. Toho mladíka jsme ale transportovali do zdravotnického zařízení,“ uvedl mluvčí.

Neupřesnil však, zda byl útočník poraněný či o jaké zdravotnické zařízení se jedná. „To nebudu více specifikovat,“ prohlásil Janáček.

K incidentu došlo podle policie zhruba o tři čtvrtě na deset dopoledne. První zprávu o napadení ženy podala mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková krátce před jedenáctou.

„Žák školy se snažil napadnout nožem pracovnici školy. Ženu lehce poranil. Mladík byl zajištěn a nikomu dalšímu nehrozí v současné době žádné nebezpečí. Na místě pracují policisté a kriminalisté, kteří zjišťují další okolnosti tohoto incidentu,“ informovala v prvotní tiskové zprávě.

Odmyslíme-li si policejní a záchranářská auta před budovou, škola působila normálním dojmem. V proskleném spojovacím krčku bylo vidět žáky, kteří chodí z budovy do budovy jako každý jiný den.

Zpráva o incidentu překvapila ředitele Základní školy Kpt. Jaroše Karla Doláka. Tato škola se nachází nedaleko SPŠT a Dolák má zkušenosti jak s výukou na základní, tak i střední škole. „O tom incidentu nevím, slyším o něm poprvé teď od vás,“ sdělil Dolák.

Zvýšená agresivita ve školství ho ale nepřekvapuje.

„Také jsem učil na střední škole, to bylo ale gymnázium, kde jsou žáci jiného typu. Většinou tam mají o vzdělávání zájem, dá se s nimi i dobře domluvit. Ředitelem základní školy jsem od roku 2002 a mohu říct, že za tu dobu se děti změnily. Agresivita u některých vzrůstá. Je to podle mě dáno digitalizací společnosti, kdy to dítě vnímá svět jen hleděním do mobilu, ale často i rodiči – někteří z nich za poslední léta ztratili zájem o práci s dětmi, prostě to nechávají na škole, ať se stará,“ popsal Dolák.

„Příprava dětí na výuku bývá špatná, často nemají vůbec zájem o vzdělávání. Když se jich zeptám, kolik času stráví doma přípravami na další školní den, řeknou třeba, že jen deset minut. Není to tak u všech, ale ten posun je opravdu znát,“ doplnil Dolák.