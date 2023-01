Zdejší park nemá dobrou pověst. Ti, kdo s ním mají co do činění, si stěžují na narkomany, prostitutky a vandaly. Ironií osudu je to ovšem nejstarší park v Ústí nad Labem a parcely jsou kulturní památkou. V sousedství se nachází nejcennější národní kulturní památka v okrese, kostel sv. Floriána, a ve zdejším zámku sídlí ústecké pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ). Ten spolu s městským obvodem doufá, že se ho podaří revitalizovat a na noc před pochybnými živly zamknout.

Lidem, kteří útočnici znají, se příliš o incidentu mluvit nechce. „Ony byly kamarádky. Ale ta druhá, ta zmlácená, prý říkala, že šlape s Němcema za prachy. Já nevím, jestli je to pravda, ale tady se to tak povídá. Ona prý to tak tvrdí. Zase se bude říkat, že my, Romové, jsme nepřizpůsobiví,“ shrnul incident jeden z obyvatel lokality pověstné sociálním vyloučením, kde dívka bydlí. Fotit se nikdo nechtěl a na vytažený mobilní telefon se všichni dívali s nedůvěrou. Nikdo si prostě nechtěl zadělávat na problémy.

Nechtějí je mít ani lidé, kteří do parku chodí na procházku. „No, po nocích tu bývá živo a po ránu nepořádek. Přes den sem chodí třeba mladé ženy běhat. Ale po tom incidentu jsem tu nikoho neviděl,“ popsal starší muž, který sem chodí se psem a partnerkou. Ani oni se nechtěli představit, se stejným důvodem jako sousedi mladé rváčky.

Policii pomohlo video

Po brutálním napadení v krásnobřezenském zámeckém parku se vyrojila řada spekulací. Například, že se napadená dívka skrývá na neznámém místě, holky se popraly kvůli klukovi nebo že to byly Romky z Chabařovic. Policie je důrazně odmítla s tím, že už aktéry napadení zná. Hlavně díky tomu, že se video rychle rozšířilo a dostalo do médií, se podařilo policii zjistit totožnost útočnice a nejen jí.

„Děkujeme veřejnosti za pomoc v pátrání po oběti útoku. Na základě poznatků se policistům podařilo v nočních hodinách dívku vypátrat a převést na vyšetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí ústeckých policistů Veronika Hyšplerová. Zároveň popřela fámy, které se vyrojily ihned po útoku. „Většinu aktérů jsme již ztotožnili. Případem se i nadále intenzivně zabýváme,“ potvrdila Hyšplerová.

Co se druhého útoku týká, bude nejspíš jen na přestupkové řízení. Rodiče napadeného chlapce zavolali městskou policii, ale bohužel příliš pozdě, po jeho návratu domů, a tak není totožnost útočníků doposud známá. „Případ je v šetření, ale vzhledem k věku napadeného nebudeme sdělovat žádné další podrobnosti,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Památkáři si zoufají

Koho napadení v parku velmi znechutilo, jsou památkáři. „To je prostě neustále dokola to samé. Řešíme s obvodem i městem revitalizaci, aby tu udržovali pořádek a domluvili zvýšený dohled městské policie. Opakovaně. Pravidelně tu sbíráme stříkačky nebo odpad po aplikování drog hned v sousedství národní kulturní památky, kterých tu jinak máme jako šafránu. Snahu to řešit jsme sice zaznamenali, ale bez uspokojivého výsledku,“ upozornila mluvčí ústeckého NPÚ Věra Brožová s tím, že bránu lze sice zamknout, ale na druhé straně se dá dovnitř areálu vjet nákladním autem.

Starostka neštěmického obvodu Yveta Tomková potvrdila, že na revitalizaci mají připravený projekt i studii. Zdejší pozemky odkoupili od bývalých zahrádkářů a odklidili hory odpadu. „Denně tu uklízíme, opakovaně žádáme strážníky o zvýšený dohled. Zažila jsem, že úřednice kvůli tomu už ze zoufalství brečela, protože tady vysázeli nové stromky a keře a vandalové to polámali. Tenhle incident ovšem není výjimečný, tady v té komunitě je to běžný jev. Že se to stalo tady v parku, je jen souhra okolností. Bohužel, úplné uzavření a revitalizace půjdou do milionů, na to bude potřeba pomoc města,“ poznamenala.

Strážníci podle svého vedení prý na park dohlížejí denně, ale poznatky o pohybu narkomanů nemají. „Před každou akcí na našem dopravním hřišti park procházíme s lopatičkou a kyblíkem a jehly po narkomanech hledáme. Pokud je v parku místo, kde se skrývají, o němž nevíme, určitě se na něj zaměříme. Potřebujeme ale, aby nám to dal někdo vědět,“ připomněl zástupce ředitele městské policie Novotný.

Rozvojové projekty a hledání dotací má na magistrátu na starosti radní Pavel Tošovský. „Na tento park projekt nemáme zpracovaný. Ale určitě je to zajímavá možnost a v rámci finančních možností města se o to určitě budeme zajímat. Prověřím možnosti dotací a přednesu to případně kolegům v radě,“ dodal.