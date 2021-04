I když první až do konce zapíral a druhý chtěl milost za doznání, trestu neunikl ani jeden. 20letý invalida Radek Horváth, který se u soudu hroutil a plakal, dostal za předloňské brutální napadení seniorky v jejím domě na Litoměřicku 5 a půl roku. 25letému Patriku Stojkovi, který pravděpodobně celou věc vymyslel a byl hlavním strůjcem útoku, senát vyměřil 11 let. Až chladnokrevně klidný Stojka se na místě odvolal k vrchnímu soudu. Pokřikováním ho podpořila četná rodina. Její emoce dnešní líčení na ústeckém krajském soudu doprovázely a leckdy rušily. Soudce několikrát hrozil vykázáním veřejnosti, dva muži po mnoha nadávkách nakonec odešli ještě před rozsudkem. Po něm si státní zástupce stejně jako Horváth nechali lhůtu, verdikt je tak zatím nepravomocný.

Senát v pondělí 12. dubna rozhodl také o tom, že oba dva mladíci z Roudnice nad Labem musí ženě zaplatit za nemajetkovou újmu 800 tisíc. „Náklady na léčbu odpovídají tomu, že zranění nebyla lehká,“ konstatoval státní zástupce Vladimír Jan. „Újma to byla strašná, její život doznal zásadního obratu. Vůbec nic to nedokáže napravit,“ potvrdil soudce Ondřej Peřich o 74leté seniorce ze Straškova-Vodochod. Muži ji napadli 19. června 2019 nad ránem v jejím domě s pokřikem „Peníze! Peníze“. Hlava nehlava jí přitom bušili do celého těla rukama, koštětem i baseballovou pálkou. Nic jim nevydala. Po útoku si stačila přivolat pomoc, pak upadla do 24hodinového bezvědomí. Muži ženě poranili i mozek a v důsledku útoku na tvář jí lékaři museli voperovat umělou oční čočku.

Na seniorku útočili omámení po požití pervitinu v roudnickém baru Ferrari. Tady předtím Horváth prohrál celý invalidní důchod v automatech. Jeho kumpán Stojka se k trestné činnosti neváhal uchýlit i přesto, že ho krátce předtím propustili z kriminálu, kde si odseděl dva roky za jinou loupež. Jeho obhájce se snažil senát neúspěšně přesvědčit, že Stojka neměl proč se přepadení ve Straškově-Vodochodech dopustit. Ten, kdo v automatech prohrával peníze, byl podle kamerového záznamu z Ferrari Horváth. „Proč by pak šel loupit někam, kde nikdy nebyl?“ argumentoval advokát Michal Kaán a doplnil, že popis zločinců udávaných poškozenou jeho klientovi ani neodpovídal. „Neměl jsem důvod ten čin spáchat,“ přisadil si obžalovaný.

Soudce ale neobměkčil. Připomněl, že v baru byli celou noc spolu. A koho jiného by Horváth sehnal nad ránem jako kumpána. „Má předpoklady k takovému jednání, agresi má v obě zakódovanou. Je to speciální recidivista,“ konstatoval o Stojkovi Peřich. Ten ale v úplnosti nepřihlédl ani k polehčujícímu Horváthově doznání. Prý myslel, že u seniorky jen ukradnou nějaké železo na dvoře. I podle zajištěných stop DNA se ale do domu vloupal. A to i přesto, že tam bylo rozsvíceno, a bylo tak jasné, že uvnitř někdo je. Tak argumentoval soudce, který rozhodl o vině obou dvou obžalovaných i na základě svědeckých výpovědí. Například lidí, u nichž se mladíci z Roudnice krátce po zločinu snažili získat čisté oblečení, když to jejich bylo celé od krve.