Na pomoc museli v odpoledních hodinách vyjet hasiči. "K vyproštění jsme museli použít hydraulické nástroje. Po úspěšné záchraně jsme pomohli s transportem do sanitky zdravotnické záchranné služby," informovali hasiči.

Pořádnou smůlu měl muž, který se v sobotu 4. září rozhodl v Liberci - Vratislavicích přelézt kovový plot. Nepodařilo se mu to a pravou nohou se napíchl na špičatou mříž.

