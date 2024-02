Budu to poslední, co uvidíš, hrozil narkoman dívce. Soud ho poslal do ústavu

Jsi malá ubrečená holčička, co čeká na porážku, a až se ti budu koukat do očí, než v nich vyhasne poslední jiskra, tak se tam uvidím a to bude nádherný. Nakonec budu já to poslední, co spatříš. To je jedna z výhrůžek, které 19letý mladík zasílal teprve 16leté dívce ze Sušicka. Poslal jí dokonce video, kde skupina lidí ubíjí jinou dívku k smrti, a to s patřičným komentářem. Vyhrožoval jí navíc i osobně se zbraní v ruce. Klatovský soud ho za to nyní potrestal podmínkou, svobody si ale přesto neužije. Zároveň mu byla totiž uložena ústavní léčba kvůli jeho velmi vysoké závislosti na drogách.

A. V., obviněný z nebezpečného vyhrožování, u klatovského soudu. | Video: Deník/Milan Kilián