Policisté měli podezření, že partička narkomanů nařezává makovice na poli mezi Dřetovicemi a Zájezdem. Omladina si vedle dokonce postavila stan. Podezření mužů zákona se naplnilo a kriminalisté provedli zátah.

Při akci byl na útěku zadržen jeden muž a dalších devět lidí bylo pozváno na policejní stanici. Mezi podezřelými se podařilo odhalit i celostátně hledanou osobu vyhýbající se nástupu do vězení. Kriminálka u nich poté zajistila veškeré poškozené rostliny a speciálně upravené nože sloužící k nařezávání makovic, i laboratoř na zpracování opia. "Zajištěný materiál byl poslán na expertizu,“ řekla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Kriminalisté zjistili, že narkomani používali opium pro svoji potřebu, ale z části ho dál distribuovali. “Osm mužů a dvě ženy ve věku od dvaceti do pětačtyřiceti let jsou podezřelí z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí až pět let za mřížemi,“ uzavřela mluvčí.