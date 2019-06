Neznámý muž se pokusil v úterý odpoledne znásilnit mezi Tmání a Poštovicemi ani ne šestnáctiletou dívku. Slečna se však dokázala ubránit. Kriminalistům pak předala podrobný popis.

„Událost se stala na křižovatce vedoucí k bioplynové stanici. Dívenka vedla jízdní kolo. V tu chvíli přijel asi pětačtyřicetiletý muž v červeném Citroënu Berlingo se zatemněnými zadními skly. Na sobě měl bílé tílko, zbytek těla obnažený. Přirození vyholené. Dívenku lákal do auta. To odmítla. Pachatel se nenechal odbýt a začali se přetahovat. Slečna ho proto kopla do rozkroku, skočila na kolo a ujela mu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Nováková.