Jednalo se o příbuzného duchovního správce farnosti Československé církve husistké. Podle informací Deníku měl zavražděný co do činění s drogami.

„Kriminalisté na případu stále pracují,“ sdělil ve čtvrtek po poledni bez dalších podrobností policejní mluvčí Libor Hejtman.

Podle informací Deníku se kriminalisté pohybovali na nádraží v Senici na Hané, kde podle místních měl být v úterý nalezen důležitý důkaz.

Údajně přímo vražedný nástroj, jak napsal také deník Blesk.

Pohrabáč, celý od krve

„Měl to být pohrabáč, který tam zaměstnanci našli. Byl od krve,“ popisovali Vrzalovi, kteří bydlí hned u nádraží.

„Policie nic neřekla, jsou to profesionálové, nebudou se nám svěřovat, když vyšetřují vraždu,“ dodali.

Policisté se pohybovali za dřevěnou budovou u kolejiště, kde je rampa.

„Nic jsme odtud neviděli. Jen se přišli zeptat na kameru, která je na budově ze strany u cesty. Dali jsme ji tam teprve v úterý ráno, aby byly pod kontrolou popelnice a někteří tam necpali staré televize a podobné věci. Jestli vrah jel vlakem z Litovle a tu věc vyhodil cestou, kamera by stejně nepomohla, protože je na opačné straně. Ale třeba ho už mají. Kéž by,“ uvedli Vrzalovi.

Šestadvacetiletý muž z Litovelska byl na faře nalezen mrtvý v pondělí po poledni. Pitva potvrdila, že zemřel násilnou smrtí.

„Z taktických důvodů nelze sdělit nyní nic konkrétního, neboť jakékoliv podrobnější informace by mohly narušit průběh vyšetřování a zkomplikovat tak dopadení pachatele,“ uvedl v úterý policejní mluvčí Hejtman.

Nejbližší člověk paní farářky

Mladý muž pobýval na církví nevyužívané faře v Chudobíně, místní části Litovle, se souhlasem duchovního správce.

„Byl to nejbližší člověk paní farářky, která je zcela zdrcena. Prožíval těžké období, měl co do činění s drogami. Snažila se mu pomoci, věřila, že s tím skoncuje a dá si svůj život do pořádku. Ubytovala ho tam na přechodnou dobu, ne oficiálně, neměl žádnou nájemní smlouvu. Bohužel byl stále v kontaktu s různými lidmi. Je to tragédie,“ popisoval dobře informovaný zdroj Deníku.

Chudobínská farnost spadá pod šumperský vikariát olomoucké diecéze Církve československé husitské. Její zástupci se k případu se odmítli jakkoliv vyjadřovat, aby nezkomplikovali vyšetřování vraždy.

Lidé ze sousedství fary v úterý dopoledne o tragédii nic nevěděli, přestože policisté v tu chvíli prohledávali každý metr farní zahrady.

„Nevím nic. To je hrozné,“ reagoval zhruba pětašedesátník žijící v domě sousedícím s farní zahradou. Okny vidí přímo na faru. „Včera večer se svítilo v prvním patře, ale to už asi policie vyšetřovala. Celou zimu tam byla tma, žádný hluk, nic. Naprostý klid,“ popisoval.

V Olomouckém kraji se jedná o první vraždu v letošním roce. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let. Policie se obrátila na veřejnost, která by mohla pomoci.

„Pokud někdo má jakékoliv informace, které by mohly policistům pomoci s vyřešením tohoto závažného zločinu, ať kontaktuje policisty prostřednictvím linky 158, případně se obrátí se svými poznatky na nejbližší policejní služebnu,“ žádala prostřednictvím Hejtmana.