Čtveřici chytila hlídka brněnských strážníků při pravidelné kontrole odjezdů nočních autobusů. „Nejprve uviděla na jednom z nástupních ostrůvku čtyřiatřicetiletého muže a jeho o deset let mladšího známého právě ve chvíli, kdy vytvářeli oranžovým sprejem na dlažbě ostrůvku nápisy. Když oba amatérští umělci spatřili strážníky, dali se na svižný odchod,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.

Hlídka jim v odchodu zabránila a všimla si zbytků barev ze spreje na jejich rukou. Co provedli, muži nezapírali. „Naopak jeden z nich strážníkům popsal, které obrazce má na svědomí. Také ukázal na skupinku sedící poblíž oranžových nápisů a dodal, že prý měli s nevyžádanou výzdobou nádraží také co do činění,“ dodala.

Výpověď sprejera potvrdily i záběry z kamer, které zachytili řádit čtyři a nikoli dva muže. Podezřelé strážníci předali přivolaným republikovým policistům kvůli spáchání trestného činu.