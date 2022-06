Po nikým nezvaném hostu nyní pátrají policisté. „Někteří z obyvatel zaznamenali pohyb podezřelého po domě i v době, kdy nespali. Aby nebyl rušen, zamkl se v místnosti nebo celém patře, vše prohledal a následně dům opustil,“ uvedl mluvčí.

Zloděj zmatkoval na střeše firmy. Když se dostal dovnitř, vyplašil ho alarm

Muž se dokonce do některých domů vloupal i dvakrát za rok. Měl by být starý mezi 55 a 60 lety, má vyšší mohutnější postavu, bývá hladce oholený a napadá na pravou nohu. „Měl by hovořit česky, ale jeho slovní projev nebyl zaznamenán v takové míře a kvalitě, aby bylo možné stoprocentně potvrdit, nebo vyloučit, že se jedná o Čecha,“ sdělil mluvčí.

Kriminalisté zadokumentovali celkem sedm takových případů. Mohlo jich být ale mnohem více. „Pokud podezřelého poznáváte nebo máte informace, které by vedly k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím linku 158,“ vyzval veřejnost o pomoc Jan Rybanský.

Nezvanému návštěvníkovi hrozí až tři roky za mřížemi.