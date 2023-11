Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují v pondělí na krajském úřadě v Olomouci. Detektivové současně provádějí domovní prohlídky a další úkony trestního řízení.

Zásah protikorupční policie. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„V obecné rovině mohu pouze sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, kdy podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Vrchní státní zástupce Radim Dragoun v pondělí dopoledne sdělil, že NCOZ aktuálně provádí zejména na území Olomouckého kraje úkony trestního řízení, včetně domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků.

„V trestní věci, v níž dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Státní zástupce si vyhradil poskytování informací o trestním řízení. V současné době však žádné další informace veřejnosti poskytnout nelze,“ dodal Dragoun.

Jak uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN), hejtmanství poskytuje NCOZ veškerou součinnost.

„Dostal jsem základní informace. Jsem z toho překvapený. Přál bych si, aby se to rychle vyjasnilo, abychom věděli, co se vlastně stalo a jak je to oprávněné, co vlastně za tím je,“ reagoval hejtman.

Podle informací České televize se má zásah týkat podezření z korupce. „Toto slovo tady ani jednou nepadlo,“ reagoval Suchánek.

NCOZ se podle informací Olomouckého deníku zajímá o investice v oblasti dopravních staveb.

Mobil náměstka hejtmana pro oblast dopravy Záchy je v současnosti nedostupný. Nelze se s ním spojit.

Policisté prohledávají také kancelář Záchy v Přerově, kde je radním za ODS. To potvrdil primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

„Zásah Policie České republiky se netýká města Přerova, ale Olomouckého kraje,“ zdůraznil primátor.

„Vzhledem k tomu, že krajský náměstek Zácha je zároveň radním v Přerově a má zde kancelář, tak zásah proběhl nebo probíhá zde na radnici v jeho kanceláři,“ potvrdil v pondělí dopoledne Vrána bez dalších podrobností.

