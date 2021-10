Útok na kadeřnici se stal v Hořicích v únoru 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10 tisíckorun. Obžaloba z činu vinila tehdejšího středoškolského studenta Nečesaného, který pak za pokus o vraždu strávil celkem dva roky za mřížemi. Z vězení se dostal na základě zásahu Nejvyššího soudu. Justice ho nakonec definitivně zprostila viny kvůli nedostatku důkazů a případ zůstal neobjasněný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.