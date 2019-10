Je obžalován ze znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního nátlaku a ohrožování mravní výchovy mládeže. Hrozí mu pět až dvanáct let vězení.

„Zneužíval svého postavení a z toho vyplývající důvěryhodnosti a vlivu,“ konstatovala státní zástupkyně.

Oběťmi se v letech 2015 až 2018 stali jeho žáci ve věku od devíti do čtrnácti let, které individuálně vyučoval hře na kytaru. Mezi rodiči i dětmi byl velmi oblíbený. O to větší šok přišel ve chvíli, kdy jej zatkla policie.

„Využiji svého práva a nebudu vypovídat,“ řekl v úterý u soudu pedagog, který vzápětí se slzami v očích dodal: „Nechci jít do vězení!“ Ve vazbě po svém zadržení strávil čtyři měsíce, nyní je na svobodě. Bližší informace k učiteli ani škole, kde vyučuje, nelze ze zákona s ohledem na možnost identifikace obětí uvést.

„Je mi líto, co se stalo. Chtěl jsem být kamarádský se žáky a asi jsem překročil hranici. Jsem si toho vědom. Je mi to hluboce líto,“ uvedl dříve.

DÍVKY I CHLAPCI

Učitel se většinou zaměřoval na dívky, svou pozornost však upíral i na chlapce. Osahával je přes oblečení i přímo na odhaleném těle. Chválil je za pěknou postavu a svaly, jindy jim říkal, že by měli přibrat. Žaloba tvrdí, že s jedním ze žáků prováděl i sexuální praktiky, což ale pedagog při výslechu na policii odmítl. Připustil jen, že se ho dotýkal na intimních místech.

Některé děti se začaly vyhýbat jeho hodinám, svou absenci omlouvaly různými vymyšlenými historkami. Vše vyšlo najevo poté, co se zneužitý chlapec svěřil rodičům, kteří jeho slovům uvěřili a vše oznámili.

Jedna z dívek utrpěla těžké zranění v podobě posttraumatické stresové poruchy. „Bylo to v důsledku uvedeného jednání,“ řekl Deníku zmocněnec části obětí, který jako odškodné pro své klienty požaduje částky od 100 do 200 tisíc korun.

Hlavní líčení je naplánováno do čtvrtku. Zda padne rozsudek, není jasné.