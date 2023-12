Řidič uvedl, že v osudný čtvrtek krátce před 14. hodinou osmasedmdesátiletou ženu, která přecházela vozovku po přechodu pro chodce na náměstí Svobody přehlédl. Při kontaktu s autobusem utrpěla důchodkyně velmi závážné poranění nohy. Do pražské nemocnice ji transportoval vrtulník.

Ženu srazil v Kladně autobus, přišla o nohu. Řidič měl pozitivní test na drogy

Autobus, který šofér koncem listopadu řídil, náleží společnosti Arriva - ČSAD MHD Kladno. Jednalo se o nový vůz značky Iveco, který běžně v Kladně obsluhuje městské linky. „Řidič pro nás jezdí dva roky. Dosud byl bezproblémový. Co se stalo, je nám hluboce líto. Po události byl dočasně postaven až do vyšetření mimo službu. V autobusu v době události nejeli žádní cestující, jednalo se o služební jízdu, kdy řidič přistavoval autobus do první zastávky,“ potvrdil mluvčí společnosti Arriva Jan Holub, jenž dodal, že stejně jako jinde, jsou i v kladenské ČSAD MHD z důvodu prevence namátkově prováděny u řidičů autobusů testy na alkohol i na drogy.