„Při jízdě ze Žatce do Plzně způsobil dopravní nehodu dvoupatrového autobusu tím, že nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, která byla namrzlá a kluzká, přičemž rychlost byla vyšší než rychlost bezpečná pro průjezd křižovatkou Sv. Václav za daných podmínek. Současně překročil i rychlost vyšší, než byla omezena přenosným dopravním značením, dostal s autobusem smyk, vjel do protisměru, kde narazil do svodidel, která se utrhla, následně sjel do příkopu, kde se autobus převrátil na levý bok,“ uvádí se v obžalobě.