/FOTOGALERIE/ Senior v modré Škodě Fabia se v Ostravě dostal velmi nešťastným manévrem na koleje, kde jeho vůz nabrala tramvaj. Nehoda se stala v pondělí krátce po desáté hodině dopoledne v Ruské ulici před Ostravar Arénou.

Nehoda tramvaje a auta v Ostravě, 17. 4. 2023. | Video: Radek Luksza

Linka č. 2 do Výškovic už pasažéry včas nedovezla, řidič místo do svého cíle dojel záchrankou do nemocnice.

„Sestřelil i značku přikázaný směr jízdy u odbočky,“ popisovali nehodu očití svědci. Motoristu vytáhli rychle z auta hasiči se zdravotníky, ale jeho stav pravděpodobně nebyl vážný, jelikož sanitka zůstávala na místě ještě nějakou dobu a s pacientem v ní zřejmě i komunikovali dopravní policisté vyšetřující událost.

Vozidlo z kolejiště nakonec vyprostili jen na navijáku a dopravní podnik mohl obnovit provoz tramvají. Policie chvíli odkláněla dopravu v úseku nehody.

Na místě zasahovaly profesionální jednotky hasičů ze stanic Ostrava-Fifejdy a Ostrava-Poruba. Ve stejnou chvíli kolem projížděla i jednotka dobrovolných hasičů z Ostravy-Zábřehu.

"K vytažení řidiče osobního vozu a jeho předání do péče zdravotníků došlo ještě před příjezdem hasičských jednotek, stejně jako evakuace cestujících z tramvaje. Hasiči zajistili vozidlo proti požáru a po ukončení šetření nehody ze strany Policie ČR jej, za pomoci navijáku, hasiči vyprostili z prostoru kolejiště. Poté byla jak tramvajová, tak silniční doprava opět zprovozněna," uvedla k zásahu hasičů jejich mluvčí Kamila Langerová.